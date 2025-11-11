Maltepe Belediyesi'nden Bilim ve Eğlence Dolu Atölye

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi'nin Bilim ve Düşler Merkezi'nde, 7-10 yaş arası çocuklar için düzenlediği atölyelerde, minik bilimseverler hem öğrendi hem de eğlendi.

Maltepe Belediyesi, Bilim ve Düşler Merkezi'nde düzenlediği ara tatil atölyeleriyle 7-10 yaş arası çocukları bilimin eğlenceli dünyasıyla buluşturdu. Çocuklar, atölyelerde bilimin günlük hayattaki etkilerini keşfetti

Gazın köpük içinde nasıl hapsolduğunu gözlemleyen katılımcılar, yanma olayına yakından tanıklık etti. Hidrojen peroksit ve potasyum iyodür tepkimeleriyle gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar, çocuklarda büyük merak uyandırdı. Sesin oluşumuna ilişkin yapılan deneylerle bilimin işitsel yönünü de keşfeden minikler, hem öğrenmenin hem de deney yapmanın keyfini yaşadı.

Uzman eğitmenlerin gözetimi altında straforun geri dönüşümü üzerine yapılan uygulamalarda da çevre bilincinin önemi vurgulandı. Etkinlik, baloncuk deneyleriyle renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Maltepe Belediyesi yetkilileri, çocukların bilime duyduğu ilgiyi artırmak ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek için etkinlikleri sürdüreceklerini belirtti.