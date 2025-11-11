Maltepe Belediyesi'nden Bilim ve Eğlence Dolu Atölye - Son Dakika
Maltepe Belediyesi'nden Bilim ve Eğlence Dolu Atölye

11.11.2025 15:31
Maltepe Belediyesi'nin Bilim ve Düşler Merkezi'nde düzenlenen atölyelerde 7-10 yaş arası çocuklar, bilimin eğlenceli yönlerini keşfetti. Deneylerle bilimin günlük hayattaki etkilerini öğrenen minikler, çevre bilincini de geliştirdi.

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi'nin Bilim ve Düşler Merkezi'nde, 7-10 yaş arası çocuklar için düzenlediği atölyelerde, minik bilimseverler hem öğrendi hem de eğlendi.

Maltepe Belediyesi, Bilim ve Düşler Merkezi'nde düzenlediği ara tatil atölyeleriyle 7-10 yaş arası çocukları bilimin eğlenceli dünyasıyla buluşturdu. Çocuklar, atölyelerde bilimin günlük hayattaki etkilerini keşfetti

Gazın köpük içinde nasıl hapsolduğunu gözlemleyen katılımcılar, yanma olayına yakından tanıklık etti. Hidrojen peroksit ve potasyum iyodür tepkimeleriyle gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar, çocuklarda büyük merak uyandırdı. Sesin oluşumuna ilişkin yapılan deneylerle bilimin işitsel yönünü de keşfeden minikler, hem öğrenmenin hem de deney yapmanın keyfini yaşadı.

Uzman eğitmenlerin gözetimi altında straforun geri dönüşümü üzerine yapılan uygulamalarda da çevre bilincinin önemi vurgulandı. Etkinlik, baloncuk deneyleriyle renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Maltepe Belediyesi yetkilileri, çocukların bilime duyduğu ilgiyi artırmak ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek için etkinlikleri sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

Maltepe Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe Belediyesi'nden Bilim ve Eğlence Dolu Atölye - Son Dakika

SON DAKİKA: Maltepe Belediyesi'nden Bilim ve Eğlence Dolu Atölye - Son Dakika
