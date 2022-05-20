Maltepe'de araç bariyerlere çarptı; sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Maltepe'de araç bariyerlere çarptı; sürücü ağır yaralandı

20.05.2022 13:34
Maltepe'de araç bariyerlere çarptı; sürücü ağır yaralandı

MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, bariyerlere çarptı.

MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Maltepe - Sancaktepe Yolu'nda meydana geldi. Sürücü Bedirhan Aslan, henüz belirlenemeyen bir nedenle hakimiyetindeki 34 ECJ 575 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek, Maltepe Cezaevi yol ayrımında bariyerlere çarptı. Kazada, sürücü Aslan bariyerlere çarpan aracın içinde sıkışırken, Aslan'ın yanında oturan ve ismi öğrenilemeyen kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri araç içerisinden çıkardığı sürücü Bedirhan Aslan ile hafif yaralı kişiyi ambulansa Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Aslan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Maltepe'de araç bariyerlere çarptı; sürücü ağır yaralandı
Maltepe'de araç bariyerlere çarptı; sürücü ağır yaralandı
Maltepe'de araç bariyerlere çarptı; sürücü ağır yaralandı
Maltepe'de araç bariyerlere çarptı; sürücü ağır yaralandı
Maltepe'de araç bariyerlere çarptı; sürücü ağır yaralandı
Maltepe'de araç bariyerlere çarptı; sürücü ağır yaralandı
Maltepe'de araç bariyerlere çarptı; sürücü ağır yaralandı
Maltepe'de araç bariyerlere çarptı; sürücü ağır yaralandı
Maltepe'de araç bariyerlere çarptı; sürücü ağır yaralandı
Maltepe'de araç bariyerlere çarptı; sürücü ağır yaralandı
Maltepe'de araç bariyerlere çarptı; sürücü ağır yaralandı
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Maltepe'de ticari araç bariyerlere saplandı: 2 yaralı Maltepe'de ticari araç bariyerlere saplandı: 2 yaralı Maltepe'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı Maltepe'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı
Kaynak: DHA

Sancaktepe, Maltepe, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de araç bariyerlere çarptı; sürücü ağır yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'de araç bariyerlere çarptı; sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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