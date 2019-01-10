Son Dakika Haberleri: Maltepe'de Bindiği Minibüste Lise Öğrencisi Başörtülü Genç Kızın Darp Edilmesine İlişkin Yargılanan...

Maltepe'de Bindiği Minibüste Lise Öğrencisi Başörtülü Genç Kızın Darp Edilmesine İlişkin Yargılanan...

1 saat önce

IHAAW152305-ASA/10-01-2019- Maltepe'de bindiği minibüste lise öğrencisi başörtülü genç kızın darp edilmesine ilişkin yargılanan Ayhan Almıla Kursar, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ve 3 bin 880 lira para cezasına çarptırıldı.

Maltepe'de Bindiği Minibüste Lise Öğrencisi Başörtülü Genç Kızın Darp Edilmesine İlişkin Yargılanan..., System.String[]
IHAAW152305-ASA/10-01-2019

- Maltepe'de bindiği minibüste lise öğrencisi başörtülü genç kızın darp edilmesine ilişkin yargılanan Ayhan Almıla Kursar, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ve 3 bin 880 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme bu cezaları erteledi. 10.01.2019 15: 23: 05 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:29 Kaynak: İHA

Maltepe, 3. Sayfa
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