Maltepe'de Bindiği Minibüste Lise Öğrencisi Başörtülü Genç Kızın Darp Edilmesine İlişkin Yargılanan...
1 saat önce
IHAAW152305-ASA/10-01-2019- Maltepe'de bindiği minibüste lise öğrencisi başörtülü genç kızın darp edilmesine ilişkin yargılanan Ayhan Almıla Kursar, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ve 3 bin 880 lira para cezasına çarptırıldı.
IHAAW152305-ASA/10-01-2019
- Maltepe
'de bindiği minibüste lise öğrencisi başörtülü genç kızın darp edilmesine ilişkin yargılanan Ayhan Almıla Kursar, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ve 3 bin 880 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme bu cezaları erteledi. 10.01.2019 15: 23: 05 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:29 Kaynak: İHA
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