Maltepe'de bir restoranın çatısı yandı - Son Dakika

Maltepe'de bir restoranın çatısı yandı

İSTANBUL - Maltepe sahil yolunda bulunan bir restoranın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Maltepe'den ve Erenköy'den gelen İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Akşam saatlerinde meydana gelen yangında Maltepe'de bulunan bir restoranın çatısı yandı. Yangında ölü ve yaralı bulunmazken maddi hasar meydana geldi. İtfaiye soğutma çalışmaları yaparak yangını tamamen söndürdü. Restoranın çatısında çıkan yangın kısa süreliğine paniğe neden oldu.