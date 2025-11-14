Maltepe'de Çocuklar için Değerler Eğitimi ve Olumlama Atölyesi - Son Dakika
Maltepe'de Çocuklar için Değerler Eğitimi ve Olumlama Atölyesi

14.11.2025 11:03
Maltepe Belediyesi, 13 Kasım Dünya Nezaket Günü kapsamında 7-10 yaş arasındaki çocuklar için 'Değerler Eğitimi ve Olumlama Atölyesi' düzenledi. Atölye, çocuklara nezaketin önemini öğretmeyi hedefliyor.

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi'nce 13 Kasım Dünya Nezaket Günü nedeniyle Maltepeli çocuklar için "Değerler Eğitimi ve Olumlama Atölyesi" düzenlendi.

7-10 yaş aralığındaki çocuklara yönelik çalışma Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Yalvaç Ural Çocuk Kütüphanesi'nde gerçekleşti. Katılımcıların iletişimde nezaketin gücünü fark etmelerini sağlamaları amaçlayan atölyede çocuklar, öğretmenleri eşliğinde nezaket kavramını konuştular.

Başkalarına karşı incelikli ve saygılı davranmanın önemine vurgu yapılan atölyede teşekkür etmenin, lütfen kelimesini kullanmanın ve selam vermenin gibi bazı kurallar hatırlatıldı.

Çalışmada çocuklar 'eline sağlık', 'özür dilerim', 'iyi misin', 'Allah rahatlık versin', 'kesene bereket', 'iyi geceler' başta olmak üzere pek çok nezaket cümlesinden örneklerini sıraladı. Çocuklar birer nezaket cümlesini boyama kağıtlarına yazarak boyamasını gerçekleştirdi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Son Dakika

