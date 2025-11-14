Maltepe'de Çocuklar için Değerler Eğitimi ve Olumlama Atölyesi

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi'nce 13 Kasım Dünya Nezaket Günü nedeniyle Maltepeli çocuklar için "Değerler Eğitimi ve Olumlama Atölyesi" düzenlendi.

7-10 yaş aralığındaki çocuklara yönelik çalışma Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi Yalvaç Ural Çocuk Kütüphanesi'nde gerçekleşti. Katılımcıların iletişimde nezaketin gücünü fark etmelerini sağlamaları amaçlayan atölyede çocuklar, öğretmenleri eşliğinde nezaket kavramını konuştular.

Başkalarına karşı incelikli ve saygılı davranmanın önemine vurgu yapılan atölyede teşekkür etmenin, lütfen kelimesini kullanmanın ve selam vermenin gibi bazı kurallar hatırlatıldı.

Çalışmada çocuklar 'eline sağlık', 'özür dilerim', 'iyi misin', 'Allah rahatlık versin', 'kesene bereket', 'iyi geceler' başta olmak üzere pek çok nezaket cümlesinden örneklerini sıraladı. Çocuklar birer nezaket cümlesini boyama kağıtlarına yazarak boyamasını gerçekleştirdi.