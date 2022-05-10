İş yerini soyamayınca araçtaki malzemeleri böyle çaldılar - Son Dakika
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İş yerini soyamayınca araçtaki malzemeleri böyle çaldılar

10.05.2022 11:22

İş yerini soyamayınca araçtaki malzemeleri böyle çaldılar Maltepe'de bulunan nalburiye ürünlerinin satıldığı iş yerinin önüne çektikleri ticari araçlarıyla hırsızlık yapmaya çalışan şahıslar kapıyı açmayınca iş yerinin aracında bulunan ürünleri çaldı.

İş yerini soyamayınca araçtaki malzemeleri böyle çaldılar

İSTANBUL - Maltepe'de bulunan nalburiye ürünlerinin satıldığı iş yerinin önüne çektikleri ticari araçlarıyla hırsızlık yapmaya çalışan şahıslar kapıyı açmayınca iş yerinin aracında bulunan ürünleri çaldı. İş yeri çalışanın soyguncuları görmesi üzerine hırsızlar olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri hırsızları bulmak için çalışma başlattı. Minibüsle gelen hırsızların iş yerine girmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 04.45 sıralarından Maltepe Aydınevler Mahallesi'nde bulunan iş yerinde meydana geldi. Kar maskesi takan hırsızlar hafif ticari araçlarını iş yerine yaklaştırarak soymaya çalıştı. Nalburiye ürünlerinin satıldığı iş yerinin kapısını açamayan hırsızlar iş yerine ait minibüsün camını kırarak içerisinde bulunan spiralleri çaldı. İş yerinin kapısını açmaya çalışan hırsızlar, arkadaşını otogardan almak için sokağa çıkan ve şans eseri iş yeri önünden geçen iş yeri çalışanı Hakkı Akın'ın bağırması üzerine kaçarak hızla uzaklaştı. Hırsızların araçtan çaldığı ürünlerin piyasa değerinin 40-50 bin TL civarında olduğu öğrenilirken polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızların iş yeri önüne geldiği ve iş yerine girmeye çalıştığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Şans eseri buradan geçmeseydim dükkanımıza girip oradakileri de çalacaklardı"

İş yeri çalışanı Hakkı Akın, "Memleketten gelen arkadaşımı almaya gidiyordum köşeyi döndüğümde burada 5 kişi vardı maskeli ve şapkalı. Siyah bir araçla gelmişler kepengi kaldırıp kapıyı zorlamışlar. Beni gördüler, ben bağırınca hepsi kaçtı. Minibüsümüzün 1 tanesinin camını patlatmışlar. İçerisinde bulunan spiralleri çaldılar. Eğer buradan şans eseri geçmeseydim, dükkanımıza girip oradakileri de çalacaklardı. Daha sonra olay yeri inceleme geldi ifademizi verdik bekliyoruz. Araçtan çalınan malzemenin tutarı nereden baksanız 40-50 bin TL vardır" dedi.

İş yerini soyamayınca araçtaki malzemeleri böyle çaldılar
İş yerini soyamayınca araçtaki malzemeleri böyle çaldılar
İş yerini soyamayınca araçtaki malzemeleri böyle çaldılar
İş yerini soyamayınca araçtaki malzemeleri böyle çaldılar
İş yerini soyamayınca araçtaki malzemeleri böyle çaldılar
İş yerini soyamayınca araçtaki malzemeleri böyle çaldılar
İş yerini soyamayınca araçtaki malzemeleri böyle çaldılar
İş yerini soyamayınca araçtaki malzemeleri böyle çaldılar
İş yerini soyamayınca araçtaki malzemeleri böyle çaldılar
İş yerini soyamayınca araçtaki malzemeleri böyle çaldılar
İş yerini soyamayınca araçtaki malzemeleri böyle çaldılar
İş yerini soyamayınca araçtaki malzemeleri böyle çaldılar
İş yerini soyamayınca araçtaki malzemeleri böyle çaldılar
İş yerini soyamayınca araçtaki malzemeleri böyle çaldılar
İş yerini soyamayınca araçtaki malzemeleri böyle çaldılar

YORUMLAR
500
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İş yerini soyamayınca araçtaki malzemeleri böyle çaldılar - Son Dakika


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