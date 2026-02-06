Maltepe'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye idari para cezası uygulandı.
İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün tehlikeli şekilde duraklama yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Aracın plaka bilgilerinden tespit edilerek yakalanan sürücü F.K'ye (63) Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince idari para cezası kesildi.
Sürücü F.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Maltepe'de Tehlikeli Duraklama, Sürücüye Ceza - Son Dakika
