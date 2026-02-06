Maltepe'de Tehlikeli Duraklama, Sürücüye Ceza - Son Dakika
Maltepe'de Tehlikeli Duraklama, Sürücüye Ceza

06.02.2026 19:29
Maltepe'de tehlikeli duraklama yapan sürücüye idari para cezası uygulandı, serbest bırakıldı.

Maltepe'de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün tehlikeli şekilde duraklama yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Aracın plaka bilgilerinden tespit edilerek yakalanan sürücü F.K'ye (63) Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince idari para cezası kesildi.

Sürücü F.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: AA


