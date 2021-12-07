Malzeme yokluğundan kırık bacağıyla ameliyat bekleyen hasta ekşisözlük'e yazdı - Son Dakika

Sakarya'da yaşadığı trafik kazası sonrası ilgili hastaneye giden vatandaş, bacağında kırık tespit edildiğini ancak, doktorunun tedarikçi firmanın malzeme vermeyi kestiğini söylediğini öne sürdü. Yaralı vatandaş, "ameliyat için malzemelerin tedarikçisi olan firma, devlet 18 aydır ödeme yapmadığı için, malzeme vermeyi kesmiş. malzeme olmadığı için ameliyat gerektiren tüm hastalar bekliyormuş" sözlerine yer verdi.

FİRMANIN MALZEMEYİ KESTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Malzeme olmadığı için ameliyat olamadığını iddia eden vatandaş, "5 aralık pazar akşamı yaşadığım motosiklet kazasıyla birlikte ilgili hastanenin aciline getirildim. yapılan tetkitler neticesinde sol bacağımda önemli kırıklar olduğu söylendi. buna istinaden platin çivi vb operasyon ekipmanlarının tedarik edilip, sabah hemen operasyona alınacağı söylendi. ve ülkenin özeti diyebileceğimiz olaylar burada başlıyor. "Sabah doktorumuz geliyor ve ameliyat için malzemelerin tedarikçisi olan firma, devlet 18 aydır ödeme yapmadığı için, malzeme vermeyi kesmiş. malzeme olmadığı için ameliyat gerektiren tüm hastalar bekliyormuş. malzemeyi biz dışarıdan alsak dahi başhekimlik buna onay vermiyormuş. belki de bir doktoru ilk kez bu kadar çaresiz gördük. sakarya ilk sağlık müdürü ve benzeri tüm unvandaki insanlarla kontak kurmaya çalıştık. bunlar dış güçlerin oyunu diyeni mi, tedarikçi firmaları stokçulukla suçlayani mı..." dedi.

"AMELİYAT OLURUM DİYE AÇ SUSUZ BEKLİYORUM"

Yazısına devam eden şahıs, "Bugün 7 aralık. yaklaşık iki gündür haşat olmuş kırık bir bacakla ve her an ameliyata girebilirim ümidiyle aç susuz bekliyorum. halen de şafak karanlık arkadaşlar. Benim bu ülkeye karşı bir nebze ümidim vardı lakin onu da çok gördüler. sağlık adı altında aylık kesilen meblağlara rağmen eczanede dahi muayene ücreti adı altında para vakumlanan bir sistemin kölesi olmaktan etimle kemiğimle nefret ettim.. Doktorum yine geldi ve bugün de ameliyatın mümkün olmayacağını iletti. sözün bittiği yerdeyim. başhekimlik, devletin gölgesini göremediği için bize "siz de bir yandan malzemeleri temin etmeye çalışın" . alternatif hastanelerle iletişime geçtik. oralarda vaziyet maalesef daha kötü" sözlerine yer verdi.