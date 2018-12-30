Son Dakika Haberleri: Mamak Belediyesinden Doğadaki Hayvanlara Şefkat Eli

Mamak Belediyesinden Doğadaki Hayvanlara Şefkat Eli

1 saat önce

İlçe genelinde ağır kış şartlarının olumsuz etkilerine karşı tüm tedbirlerini alan Mamak Belediyesi, doğadaki hayvanlara da şefkat elini uzatıyor.

Mamak Belediyesinden Doğadaki Hayvanlara Şefkat Eli, System.String[]
İlçe genelinde ağır kış şartlarının olumsuz etkilerine karşı tüm tedbirlerini alan Mamak Belediyesi, doğadaki hayvanlara da şefkat elini uzatıyor.

Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Veterinerlik Hizmetleri ekipleri, kışın sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için yemek artıkları, kuru yem, protein ve enerji değeri yüksek mamaları ilçenin değişik yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına bırakıyor. Bu kapsamda Zirvekent, Başak, Akşemsettin, Kızılcaköy, Ortaköy Mahalleleri'nin yüksek kesimleri ve ormanlık alanlarda sokak hayvanları için yemleme çalışması yapılıyor. Periyodik olarak kış ayları boyunca gerçekleştirilecek çalışmayla sokakta kalan hayvanların açlıktan ölmeleri engellenecek.

Zorlu kış şartlarında sokak hayvanları için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini kaydeden Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Önceden belirlediğimiz noktalarda sokak hayvanlarına yönelik düzenli olarak besleme çalışması yürütüyoruz. Sahipsiz hayvanlara yönelik yaptığımız bu çalışma onlar için hayati öneme sahip" dedi.

Sokak hayvanlarına yönelik birçok uygulama gerçekleştiren Mamak Belediyesi, marketlerden ve yemekhanelerden alınan yemek artıklarını da beslenme noktalarına bırakıyor. Kalan yemekler sokak hayvanlarına yaşam desteği olurken aynı zamanda israfında önüne geçiliyor. Bu örnek uygulama hayvanseverler arasında da memnuniyetle karşılanıyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:44 Kaynak: İHA

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel
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