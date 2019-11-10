Mamak'ın dev adamları seriye aldı

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, deplasmanda karşılaştığı Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basketbol'u 87-85 mağlup ederek, beşinci haftada dördüncü galibiyetini aldı.



Mamak Belediyesi Basketbol Takımı deplasmanda karşılaştığı Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basketbol'u 87-85 yenerek, beşinci haftada dördüncü galibiyetini aldı. Yeşil-beyazlılar bu galibiyetle ligdeki üçüncülüğünü de korumuş oldu. Son ana kadar heyecan dolu geçen karşılaşmada, Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'ndan Mustafa Baki Görür 16 sayı, 4 ribaund, 2 asist, Ricky Tarrant 26 sayı, 3 ribaund, 4 asist, Hamit Sezaver 12 sayı, 5 ribaund, 3 asist, Lotanna Nwogbo 30 sayı, 11 ribound, 2 asist ile galibiyette etkili olan isimler oldu.



İki takım da farkı açamadı



Maça 7-2'lik seriyle hızlı bir giriş yapan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı, 27-23 önde bitirdiği ilk çeyrekte çizgiden 9 sayı bulurken, rakibine serbest atış attırmadı. İkinci çeyreğe etkili başlayan Merkez Efendi Belediyesi Denizli Basketbol, ilk dakikalarda 5-0'lık seriyle skoru 28-27 lehine çevirmeyi başardı. Skorda kopma olmazken, 5. dakikada 41-41 beraberlik oluştu. İki tarafın da savunmasını oturtamadığı ilk devre 51-50 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile geçildi. Üçüncü periyodun ilk beş dakikası 60-59 ev sahibi takımın üstünlüğü ile geçilirken, 7. dakikada Mamak Belediyesi skoru 62-60 lehine çevirdi. Ancak ev sahibi direnç göstererek son periyoda da 66-65 önde girmeyi başardı.



Son saniyelerde maçı kopardılar



Çekişmenin daha da arttığı son çeyrekte, 4. dakikada 78-78, 7. dakikada 80-80 beraberlik oluştu. Son bir buçuk dakika kala, tecrübesini ortaya koyan yeşil beyazlılar 82-81 öne geçti. Lotanna Afam Nwogbo ile 13 saniye kala skoru 85-81'e getiren Mamak Belediyesi Basketbol Takımına, ev sahibi 10 saniye kala cevap vererek skoru 85-83'e getirdi. Maçın bitimine 9 saniye kala kazandığı serbest atışları kaçırmayan Ricky Tarrant skoru 87-83'e getirdi. Tarrant'ın ardından ev sahibi takımdan Oleksandr Mishula da kazandığı serbest atışları 2/2 ile kullandı ve karşılaşma 87-85 ile sona erdi. - ANKARA