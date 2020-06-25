Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi için 7 Temmuz'da ihaleye çıkılacak - Son Dakika

Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi için 7 Temmuz'da ihaleye çıkılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" için 7 Temmuz'da ihaleye çıkacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" için 7 Temmuz'da ihaleye çıkacak.

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Belediyeden yapılan açıklamada, yıllardır evlerine kavuşmayı bekleyen ve teslim alamayan "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi"nde hak sahibi olan vatandaşlar için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığının sondaj ve zemin etüt ile kentsel tasarım çalışmalarının ardından projenin inşaatı için 7 Temmuz'da ihaleye çıkma kararı aldı belirtildi.

Yavaş'ın, şubat ayı Belediye Meclisi toplantısında Mamaklıların yaşadığı mağduriyeti gündeme getirerek, önceki yönetimin hak sahiplerine evlerini teslim etmeyerek, belediyenin yüklü miktarda kira ödemesi yapmak zorunda bırakıldığı ve bu nedenle belediyenin büyük oranda zarara uğradığı kaydedildi.

Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından 10 bin konutun yapılarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedeflenerek, mart ayında sondaj ve jeolojik zemin etüt çalışmaları, mayıs ayında ise kentsel tasarım projelerine başlandığı aktarıldı.

Yavaş'ın ihale sürecinin bir an önce başlatılması yönündeki talimatının ardından hak sahiplerine verilmek üzere ilk etapta 2 bin 500 konuttan bin adet konutun inşaatı için 7 Temmuz'da ihaleye çıkılması kararlaştırıldığı bildirildi.

Projenin sonbahar aylarında ise kalan 1500 konut için inşaat ihalesine çıkılmasıyla 2020 yılı sonunda toplam 2 bin 500 konutun inşaatına başlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, yıllardır konutlarına kavuşmayı bekleyen ve mağdur edilen Mamaklı vatandaşlara 2023 yılında evlerini teslim edeceği belirtildi.

Açıklamada, aralarında Şirintepe, Araplar, Dostlar, Üreğil, Akşemsettin, Şahap Gürler, Yeşilbayır, Küçükkayaş ve Büyükkayaş, Tepecik, Köstence, Boğaziçi, Dutluk ve Derbent'in de yer aldığı 14 mahalleyi kapsayan 740 hektar büyüklüğündeki "Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" alanında yaklaşık 9 bin hak sahibinin evlerine kavuşturulacağı kaydedildi.

Dönüşüm, Mamak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 12:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi için 7 Temmuz'da ihaleye çıkılacak - Son Dakika

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