Mamak'ta gelişim hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika

Mamak'ta gelişim hız kesmeden devam ediyor

08.11.2020 12:58
Mamak'ta gelişim hız kesmeden devam ediyor, System.String[]

Her yaştan Mamaklı için ortaya koyduğu projeler ve yaptığı tesislerle modern bir yaşamın tüm imkanlarını sunmak için çalışan Mamak Belediyesi, Akdere Mahallesi'nde hayata geçirdiği modern mimarinin en güzel örneği Akdere Bilim ve Sanat Merkezi'nin yapımını tüm hızıyla sürdürüyor.

Her yaştan Mamaklı için ortaya koyduğu projeler ve yaptığı tesislerle modern bir yaşamın tüm imkanlarını sunmak için çalışan Mamak Belediyesi, Akdere Mahallesi'nde hayata geçirdiği modern mimarinin en güzel örneği Akdere Bilim ve Sanat Merkezi'nin yapımını tüm hızıyla sürdürüyor.

Dış cephe ve kompozit imalatları yapılan merkez tamamlandığında Mamak, kalıcı bir eser daha kazanmış olacak. Merkezin çocuklar ve gençler başta olmak üzere bilime, sanata gönül vermiş insanların, bilimle aralarındaki ilişkiyi kuvvetlendirmesine ve yeni şeyler öğrenmesine vesile olacağını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, nitelikli ve vizyonel bir yatırım olan tesisin, mahalleye de cazibe ve hareketlilik kazandıracağını söyledi. Köse, "Bilim yapmak bir gelenektir ve bu geleneği erken yaşta çocuklarımıza aşılamamız lazım ve bu nedenle tesisimizin gençlerimize çok faydalı olacağına inanıyorum. Bilim toplum faaliyetlerine ne kadar doğru ve anlamlı yatırım yaparsak gelecekteki hedeflerimize ulaşma noktasında da başarılı oluruz. Günümüzde şehirlerden beklenen en önemli unsurlardan birisi de sosyal ve kültürel hayat. Bilim ve Sanat Merkezimiz de bu unsurları da karşılayacak nitelikte dizayn edilecek. Tesisimiz, bilim-teknoloji ve kültür-sanat hayatına yeni ivme kazandıracak" dedi.

Mamak'ın geleceğine ve gençliğine hizmet verecek yapımı yüzde altmış seviyesine ulaşan 4 katlı merkezde, kafeterya, yemekhane, elektrik ve mekanik teknik merkezi, çocuk gündüz bakım, ofis, spor salonu, bay - bayan mescit, aile merkezi, derslikler, dükkan, bilgisayar ve yabancı dil eğitim odaları, gençlik merkezi ve kafeteryadan oluşuyor. İnsan odaklı ve 'insana yatırım yapan' yönetim anlayışının en nitelikli örneği olan tesis, tamamlandığında hem kadınlar hem de gençlere hizmet verecek. - ANKARA

Mamak'ta gelişim hız kesmeden devam ediyor
Mamak'ta gelişim hız kesmeden devam ediyor
Mamak'ta gelişim hız kesmeden devam ediyor

Mamak Belediyesi, Yatırım, Akdere, Mamak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mamak'ta gelişim hız kesmeden devam ediyor - Son Dakika


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