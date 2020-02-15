Mamak Belediyesi tarafından Sevgililer Günü'ne özel konser düzenlendi.



Mamak Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Musiki Muallim Mektebi'nde konser düzenledi. Mamak Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından verilen "Sevgiliye Nağmeler" adlı konser, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Yaklaşık 2 saat süren konserde koristler, koro ve solo performanslarıyla büyüledi.



Gerçekleştirdikleri sanatsal ve kültürel etkinliklerle büyük beğeni kazandıklarını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Sevgililer Günü, sadece çiftlerin değil, yaşama sevgiyle bakabilen herkesin günüdür. Sevgililer Günü'nü bir güne sığdırmak yanlış olsa da Mamak Belediyesi olarak bu günü güzel bir konserle daha da güzelleştirmek istedik" dedi.



Belediye olarak her zaman kültürün ve sanatın etkin bir şekilde icra edilmesinden yana olduklarını kaydeden Başkan Köse, "Bu düşünce ile farklı etkinlikleri güzel Mamakımıza kazandırdık. Yaptığımız festivaller, konferanslar, seminerler ve konserlerle de kültür ve sanatta öncü bir ilçe haline geldik. En büyük sevdamız Mamak diyorum" dedi.



Kökeni Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan Sevgililer Günü, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır ve Hristiyan geleneğinde "Aziz Valentin Günü" olarak kutlanmaktadır. - ANKARA