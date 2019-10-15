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Mamak'tan 'Acil Müdahale Aracı'

32 dakika önce

Mamak Belediyesi, 'Acil Müdahale Aracı' ile ilçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşların evlerinde çıkan elektrik ve mekanik arızalara çabuk çözüm olacak.

Mamak'tan 'Acil Müdahale Aracı', System.String[]

Mamak Belediyesi, 'Acil Müdahale Aracı' ile ilçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşların evlerinde çıkan elektrik ve mekanik arızalara çabuk çözüm olacak.


Sosyal belediyecilik anlayışında çıtayı her gün biraz daha yükselten Mamak Belediyesi, 65 yaş üstü ve kimsesiz vatandaşlara yönelik hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. 'Acil Müdahale Aracı' ile ilçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşların artık evlerinde yapılması gereken muhtelif elektrik ve mekanik arızalar çok daha çabuk çözüme ulaşacak. Elektrik ve tesisat ustalarının ev ev gezerek tamirat yapacağı 'Acil Müdahale Aracı"nın içi atölyeden farksız.


İstekleri doğrultusunda projeler geliştiriyoruz


Vatandaşların istekleri doğrultusunda proje geliştirdiklerini anlatan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Mamak'ın her köşesinde vatandaşlarımızı dinliyor. Onların istekleri doğrultusunda projeler geliştiriyoruz. 'Acil Müdahale Aracı'mız da bu taleplerden birisi. Yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımız için evde yaşanan aksaklıklarda, ustalık gereken işlerde ekiplerimiz yanlarında olacak. Mamak'ta görmek istenilen projeleri hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışmaya, hizmet ağına yeni hizmetler eklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 11:40 Kaynak: İHA
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