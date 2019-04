Mamut Art Project 2019" Yarın Başlıyor

Bağımsız genç sanatçıları desteklemeyi amaçlayan "Mamut Art Project 2019" yarın kapılarını açacak.Akkök Holding destekleriyle bu yıl 7. sergisi düzenlenen serginin basın turu Maçka 'daki Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleştirildi.Eserlere ve sanatçılara ilişkin bilgi vererek sergiyi gezdiren Mamut Art Project Sanat Direktörü Tuba Kocakaya, bu sene plan yönünde bir değişikliğe gidildiğini söyledi.Kocakaya, sanatçıların bir bütün olarak izleyiciyle buluşabilmesi için serginin bölüm bölüm ayrılmadan, bütünsel olarak görülebilecek şekilde tasarlandığını ifade etti.Mamut Art Project Kurucu Direktörü Seren Kohen, AA muhabirine yaptığı açıklamada sergide 49 yeni sanatçının yer aldığını anımsatarak, "Çok heyecanlıyız, hepsini birbirinden çok beğeniyoruz. Tabi insanların ne diyeceği konusunda da büyük bir merak içerisindeyiz. Çünkü biz son iki ayımızı bu sanatçılarla birlikte geçirdik." diye konuştu.Çok çalıştıklarını ve beğenileceğini umduklarını kaydeden Kohen, "Sanatçıları daha iyi öne çıkarmak için bütün sergi tasarımımızı yeniledik." dedi.Kohen, bu sene yan etkinliklerin de proje kapsamında yer alacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:"Başvurularımız çok arttı, bu sene yaklaşık yüzde 30 artışla bin 350 başvuru aldık. Son 2 senedir 35 bin ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Bu sene de ziyaretçi sayımızda artış bekliyoruz. Önden gelen ilgiye bakılırsa artacak gibi gözüküyor."Sergi düzeniyle ilgili her detay için 2 aydır sanatçılarla birlikte çalıştıklarını ifade eden Kohen, "Başvuruları aralıkta kapattık, Ocak ortasına kadar jüriyle seçim süreci oldu. Ocak sonunda da sanatçılarımıza duyurduk." şeklinde konuştu.Sanatçılara disiplinlerarası bir paylaşım ve sergileme imkanı sunan ve bu yıl 49 sanatçının 600'den fazla eserinin yer alacağı sergi, Mamut sanatçıları Ceren Özşahin ve Zeynep Tümertekin'in tasarladığı yeni bir sergi alanıyla kapılarını açacak.Mamut Art Project kapsamında ayrıca "Mamut Shots" adıyla Burçak Bingöl Mirgün Cabas , Memed Erdener, Tuğçe Tuna ve Tuğrul Tülek 'in kısa hikayeler paylaşacağı bir konuşma serisi sunulacak.Mamut Çocuk Atölyeleri'nde ise oluşturulan alanlarda çocuklar için bir atölye programı gerçekleştirilecek.Ayrıca, serigrafi baskı tekniğiyle hazırlanan çalışmalar, bu yıl Masalz by Krüw sergisiyle ziyaretçilerle buluşacak.Etkinlik 7 Nisan 'da sona erecek.