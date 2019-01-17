Manav Dükkanına Giren Sürücü, Otomobili Bırakıp Kaçtı
43 dakika önce
ADANA'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki manav dükkanına çarptı.
ADANA'da kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki manav dükkanına çarptı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kazada otomobil sürücüsü, aracını bırakıp, kaçtı.
Kaza saat 21.00 sıralarında merkez Yüreğir
ilçesi Dervişler Mahallesi Kozan
Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 LJ 019 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolde çıkıp, yol kenarındaki manav dükkanına çarptı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü kaçarken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Otomobil ve dükkanda hasara yol açan kazada şans eseri kyaralanan olmadı.
Kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:24 Kaynak: DHA
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