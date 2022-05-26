Manavdaki silahlı çatışmaya 1 tutuklama

SAMSUN - Samsun'da bir manavda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 5 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi Unkapanı Caddesi'nde 3 gün önce saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, manav dükkanı sahibi O.Ş. ile E.D. ve oğlu H.A.D. arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda manav O.Ş., oğlu Ö.Ş. ile E.D. ve oğlu H.A.D. ile yoldan geçen R.G. çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayda vurulan baba oğulun yakınları ise manav dükkanına saldırarak, içindeki meyve ve sebzeleri sokağa saçtılar. Manav O.Ş. ile E.D. ve oğlu H.A.D.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Söz konusu manav dükkanı aynı akşam 22.00 sıralarında kundaklandı ve itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri manava düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili firarda olan 38 yaşındaki S.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.