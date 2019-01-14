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Manavgat'ta Asayiş Olayları

41 dakika önce

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı 2018 yılında çeşitli suçlardan aranan 4 bin 761 kişiyi yakaladı.

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Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı 2018 yılında çeşitli suçlardan aranan 4 bin 761 kişiyi yakaladı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri, 2018 yılında sorumluluk bölgelerinde emniyet ve asayişin sağlaması kapsamında 26 bin 380 önleyici kolluk devriyesi hizmeti gerçekleştirdi.

Görevlerde jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 4 bin 761 şüpheli şahsı yakaladı. Bölgede meydana gelen çeşitli hırsızlık suçlarına karıştığı belirlenen 350 şahıstan 65'i çıkartıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Yıl boyunca meydana gelen 3 bin 593 asayiş suçunun yüzde 95' i aydınlatıldı.


İlçede jandarma trafik tim komutanlığı görevlilerinin gerçekleştirdiği 4 bin 951 devriye faaliyetinde trafik kurallarına uygun olmadan yük taşıdığı belirlenen 20 araca 44 bin 39 lira, bin 185 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden 278 bin 475 lira, hız kurallarına uymayan 410 sürücüye de 203 bin 88 lira para cezası uygulandı.

Uyuşturucu satıcıları yakalandı

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri 2018 yılında sorumluluk bölgelerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 661 olaya müdahale etti. Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan yakalanan 250 şüpheliden 130'u tutuklandı.


Jandarma görevlileri insan ticareti ile mücadele kapsamında da zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen 42 şüpheliyi yakalarken, 24 şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 46 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere göç idaresi müdürlüğüne teslim edildi.


Ayrıca operasyonlar kapsamında 4 bin 512 sahte para ile birlikte 53 bin 202 litre kaçak içki, 50 tabanca, 33 av tüfeği, 505 tabanca mühimmatı ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:06 Kaynak: AA

Jandarma, Manavgat, Güncel
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