Manavgat\'ta Kamyonet Kaza Yaptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşak üzerinde bariyerlere çarparak kaza yapan kamyonetin üzerindeki poşetler ve muz sarartma tesisinde kullanılan etilen gazı tüpleri yola saçıldı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden gelip Alanya yönüne gitmekte olan Yaşar K.'nin kullandığı 33 AKC 936 plakalı kamyonet, Sanayi Köprülü Kavşağı üzerinde kontrolden çıkıp yolun solunda ve sağında bulunan bariyerlere çarptı. Yolun yağmur nedeniyle kayganlaşması ve kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, çarpmanın ardından kamyonet geldiği yöne geri döndü.

Kamyonette büyük çapta maddi hasar oluşurken, kamyonetin üzerinde bulunan poşet torbaları ve muz sarartma tesislerinde kullanılan çok sayıda etilen gazı tüpü köprülü kavşak üzerinde 100 metrelik alanda yola saçıldı.

Kazanın ardından aracın yolda kalması ve tüplerin yola saçılması nedeniyle köprülü kavşak üzerinde Alanya istikametine trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, tüplerin ve aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. - ANTALYA