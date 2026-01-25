Manavgat'ta Kamyonet Kaza Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Manavgat'ta Kamyonet Kaza Yaptı

Manavgat\'ta Kamyonet Kaza Yaptı
25.01.2026 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamyonet bariyerlere çarparak yola poşetler ve etilen gazı tüpleri saçtı. Yaralanan yok.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşak üzerinde bariyerlere çarparak kaza yapan kamyonetin üzerindeki poşetler ve muz sarartma tesisinde kullanılan etilen gazı tüpleri yola saçıldı.

Kaza, Antalya-Alanya D-400 Karayolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden gelip Alanya yönüne gitmekte olan Yaşar K.'nin kullandığı 33 AKC 936 plakalı kamyonet, Sanayi Köprülü Kavşağı üzerinde kontrolden çıkıp yolun solunda ve sağında bulunan bariyerlere çarptı. Yolun yağmur nedeniyle kayganlaşması ve kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmazken, çarpmanın ardından kamyonet geldiği yöne geri döndü.

Kamyonette büyük çapta maddi hasar oluşurken, kamyonetin üzerinde bulunan poşet torbaları ve muz sarartma tesislerinde kullanılan çok sayıda etilen gazı tüpü köprülü kavşak üzerinde 100 metrelik alanda yola saçıldı.

Kazanın ardından aracın yolda kalması ve tüplerin yola saçılması nedeniyle köprülü kavşak üzerinde Alanya istikametine trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, tüplerin ve aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Manavgat, Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Kamyonet Kaza Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı
Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi
Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor

09:20
İstanbul’u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti Şüpheliler yakalandı
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
09:06
Savaş çanları çalıyor Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi
08:40
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
Bomba iddia: Hamaney yer altı sığınağında saklanıyor
08:39
Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı ile sessiz sedasız evlendi
Yasemin Kay Allen, eski FBI ajanı ile sessiz sedasız evlendi
08:10
Yasak aşk cinayeti Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı
Yasak aşk cinayeti! Kadının eşi ve oğlu da gözaltına alındı
07:59
Temu’dan gündem yaratacak Türkiye kararı Baskın sonrası satışlar kısıtlandı
Temu'dan gündem yaratacak Türkiye kararı! Baskın sonrası satışlar kısıtlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 09:58:24. #7.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Kamyonet Kaza Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.