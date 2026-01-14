Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

14.01.2026 10:09
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin beton kamyona çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin beton kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aydınevler Mahallesi Hasan Ali Yücel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolu istikametinden 5525 Sokak istikametine seyir halinde olan Gülsüm Gündüz idaresindeki 07 BJB 081 plakalı motosiklet, Manavgat Anaokulu önündeki kavşağa geldiğinde, Sorgun Bulvarı istikametinden çevre yolu istikametine gitmekte olan Mustafa Emin Köstelli'nin kullandığı 25 DP 083 plakalı beton kamyonuna yandan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Gülsüm Gündüz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle caddede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

