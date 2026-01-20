Antalya'nın Manavgat ilçesinde, aynı istikamette seyir halinde olan elektrikli bisikletin motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniyesine kaydedildi.
? Olay, Yayla Mahallesi Remzi Güven Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayır Mezarlığı istikametinden gelip Piyade Er Fikret Karamusaoğlu Caddesi yönüne doğru seyir halinde olan Seyit Ali Ö. idaresindeki 07 BSV 683 plakalı motosiklet aynı istikamette ilerleyen Mehmet A'nın kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.
?Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
? Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA
Son Dakika › 3-sayfa › Manavgat'ta Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Çarpıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?