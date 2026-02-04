Manavgat\'ta Okula Yeni Kütüphane

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Çavuşköy İlkokulu ve Ortaokulu'na hayırsever desteğiyle kütüphane kazandırıldı.

Kütüphanenin açılışı için okulda tören düzenlendi.

Okul Müdürü Deniz Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Mehmet Acar adına yapılan kütüphanenin önemli bir eser olduğunu belirtti.

Kütüphanenin öğrencilerin eğitimine katkı sunacağını aktaran Yıldırım, Acar ailesine desteklerinden dolayı teşekkür etti.