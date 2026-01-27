Manavgat'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
Manavgat'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Manavgat'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
27.01.2026 09:56
Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı, bir sürücü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kavaklı Mahallesi 6533 ve 6531 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi istikametine gitmekte olan M.Ç.'nin kullandığı 07 BKT 190 plakalı otomobil ile M.A.Y. idaresindeki 07 CFJ 908 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, Manavgat, Antalya, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Manavgat'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
