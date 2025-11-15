Manavgat'ta Turizm Emekçileri ve Pazar Esnafıyla Buluşma - Son Dakika
Manavgat'ta Turizm Emekçileri ve Pazar Esnafıyla Buluşma

15.11.2025 14:19
Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, turizm çalışanları ve pazar esnafıyla bir araya gelerek, onların taleplerini dinledi ve destek sözü verdi.

(ANTALYA)- Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, sabahın saatlerinde turizm emekçileri ve pazar esnafıyla bir araya geldi.

Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek'e ziyarette CHP Manavgat İlçe Örgütü Başkanı Oykun Başar, CHP Manavgat Kadın Kolları Başkanı Dilşad Taş, CHP Manavgat Gençlik Kolları Başkanı Hasan Özer ve meclis üyeleri de eşlik etti.

Programın ilk durağı, Antalya Caddesi üzerinde bulunan turizm çalışanları durağı oldu. Sabah mesaisine hazırlanan turizm emekçilerini tek tek selamlayan Başkan Vekili Çiçek, çalışanlara simit ikram ederek kolaylıklar diledi. Turizmin Manavgat ekonomisinin lokomotiflerinden biri olduğunu vurgulayan Çiçek, "Manavgat'ımızın marka değerini yükselten en önemli unsur emektir. Turizmde çalışan her bir vatandaşımızın katkısı çok büyüktür. Onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Çiçek'in ikinci durağı ise Cumartesi Kapalı Pazar Yeri oldu. Burada üretici ve pazarcı esnafıyla görüşen Çiçek, tezgahları gezerek ürünler ve sezon koşulları hakkında bilgi aldı. Çiçek, pazar alanına ürün getiren üreticilere de yardım ederek kasaların taşınmasına destek oldu; tezgah kurma hazırlıklarına bizzat katıldı.

Saha ziyaretlerinin, kentteki çalışma düzenini ve vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde görme açısından büyük önem taşıdığını belirten Belediye Başkanvekili Çiçek, "Manavgat'ta hizmet üreten herkesin yanındayız. Hem turizm çalışanlarımızın hem de üreticilerimizin taleplerini dinleyip çözüm üretmek için çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ekonomi, Son Dakika

