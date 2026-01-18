Manavgat'ta Zincirleme Kaza: 83 Bin TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Manavgat'ta Zincirleme Kaza: 83 Bin TL Ceza

Manavgat\'ta Zincirleme Kaza: 83 Bin TL Ceza
18.01.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta 3 aracın karıştığı kazada 2 sürücünün ehliyetsiz olduğu ve alkollü sürücüye ceza kesildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada araçların 2'sinin sürücüsünün ehliyetinin olmadığı, ehliyetsiz sürücülerden birinin alkollü olduğu da belirlendi. Sürücülere toplam 83 bin 980 TL para cezası uygulandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Manavgat-Antalya D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat'tan Antalya istikametine seyir halindeki Hasan K.D.'nin kullandığı 07 CDJ 468 plakalı Volkswagen Passat marka otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpan otomobile arkadan gelen Ahmet D.'nin kullandığı 81 ER 008 ve Ömer R.O.'nun kullandığı 07 LM 889 plakalı Volkswagen marka araçlar çarptı. Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık, Bölge Trafik ve Kumköy Jandarma Karakolu ekipleri sevk edilirken, araç sürücüleri kendilerini iyi hissettiklerini belirterek hastaneye gitmeyi reddettiler.

Kazaya karışan 2 sürücü ehliyetsiz çıktı

Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerinin kazanın ardından yaptığı kontrolde 07 CDJ 468 plakalı araç sürücüsü Hasan K.D. ve 07 LM 889 plakalı araç sürücüsü Ömer R.O.'nun sürücü belgesinin olmadığı, Ömer R.O.'nun aynı zamanda alkollü olduğu belirlendi. Ekipler tarafından sürücülere ve araç sahiplerine toplam 83 bin 980 TL para cezası uygulandı. Kazanın ardından araçların yol ortasında kalması nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Manavgat, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Manavgat'ta Zincirleme Kaza: 83 Bin TL Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tan Sağtürk görevden alındı Tan Sağtürk görevden alındı
Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi Karnesinde 3 zayıfı olan lise 1 öğrencisi, yaşamına son verdi
YPG’nin çekilme açıklaması Suriye’de sevinçle karşılandı YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi
İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi İran'daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90'a yükseldi
Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu Türkiye’yi Hakan Fidan temsil edecek Gazze Barış Kurulu üyeleri belli oldu! Türkiye'yi Hakan Fidan temsil edecek

11:02
“Dolandırıldım“ diyen Musk’tan OpenAI ve Microsoft’a 134 milyar dolarlık dava
"Dolandırıldım" diyen Musk'tan OpenAI ve Microsoft'a 134 milyar dolarlık dava
10:38
Öcalan’dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
Öcalan'dan Suriye açıklaması: Bunlar süreci baltalama girişimi
10:38
Hazal Kaya, Meryem Uzerli’yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın
Hazal Kaya, Meryem Uzerli'yi görünce kendini tutamadı: Yaşlan artık be kadın!
10:14
https:www.haberler.comhaberlermenzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi
https://www.haberler.com/haberler/menzil-lideri-izmir-e-geldi-olusan-kalabalik-19475229-haberi/
09:51
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı
09:43
Tuba Büyüküstün’ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 11:51:58. #7.11#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Zincirleme Kaza: 83 Bin TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.