Manavgat'taki yangında tedavi parası yanan Cemile Öner'e, Haluk Levent sahip çıkıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan yangınları söndürme çalışmaları devam ederken, Karaöz Mahallesi'nde 10'dan fazla ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Bu evlerden birinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki kanser hastası Cemile Öner ise yangın sırasında içeride kalan 15 bin TL'lik tedavi parasını almak için evin kapısını kırmaya çalıştı.

AĞITLARI HERKESİ DERİNDEN ETKİLEDİ

Evine giremeyen Cemile Öner, "Kapının hemen bitişiğindeki yastığın içinde 15 bin liram var. İneğimi satmıştım. Kanser hastasıyım, tedavimi olacağım" diyerek gözyaşları içinde yardım istemişti. Bu görüntüsüyle herkesin yüreğini yakan Cemile Öner'e ilk yardım eli sanatçı Haluk Levent'ten geldi.

HALUK LEVENT YARDIM ÇAĞRISI YAPTI

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan ve yardım çağrıları yapılan Cemile Öner'in yaşadıklarını öğrenen Haluk Levent ise Twitter'dan yardım derneğini etiketleyerek paylaşım yaptı. Öner'in gözyaşlarına sessiz kalamayan Levent, "Haydi annemize gidelim" dedi.