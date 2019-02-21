Manchester City, 90'da Güldü
14 dakika önce
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İngiliz ekibi Manchester City, Almanya deplasmanında Schalke'yi 90'da bulduğu golle 3-2 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında İngiliz ekibi Manchester City
, Almanya
deplasmanında Schalke
'yi 90'da bulduğu golle 3-2 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Alman ekibi Schalke, Veltins Arena'da İngiliz takımı Manchester City'yi konuk ettik. Mücadeleye hızlı başlayan Ada ekibi, 18. dakikada Agüero'nun golüyle 1-0 öne geçti. 38. dakikada Alman ekibi Bentaleb'in penaltı golüyle eşitliği yakalarken, 45. dakikada Bentaleb'in penaltıdan ikinci kez fileleri havalandırmasıyla soyunma odasına 2-1 üstün girdi. 68. dakikada City, Otamendi'nin ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalırken, oyundan kopmadı. 85. dakikada Sane'nin golüyle İngiliz ekibi eşitliği yakalarken, 90+1. dakikada Sterling, Manchester City'ye galibiyeti getiren golü kaydetti.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi Etihad Stadı'nda 12 Mart'ta oynanacak. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:13 Kaynak: İHA
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