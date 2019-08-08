Son Dakika Haberleri: Manchester City, Carson ile anlaştı
Son Dakika Spor Haber

Manchester City, Carson ile anlaştı

56 dakika önce

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Derby County'den kaleci Scott Carson'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Manchester City, Carson ile anlaştı, System.String[]
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, Derby County'den kaleci Scott Carson'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Manchester City Kulübü, 33 yaşındaki İngiliz file bekçisi Carson'ın sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.
Bir dönem Bursaspor'da da görev yapan ve 2015'ten bu yana Derby County'de forma giyen Carson, geçen sezon takımıyla 33 maça çıktı.
Manchester City, Scott Carson, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manchester City, Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson'ı transfer etti
Tottenham, Real Betis'ten Lo Celso'yu kiraladı Galatasaray, Feridun Niğdelioğlu hakkında suç duyurusunda bulundu! Trabzonspor, Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 21:55:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manchester City, Carson ile anlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]