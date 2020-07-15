Manchester City ile Tottenham rakiplerini mağlup etti

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Bournemouth'u 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, konuk ettiği Bournemouth'u 2-1 mağlup etti. Haseke'de terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlama gerçekleşti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı, Ayasofya için işbirliği protokolü imzalayacak Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet Manchester ekibi, ligin 36. hafta maçında Etihad Stadı'nda Bournemouth'u konuk etti. Müsabakayı baştan sona üstün götüren ev sahibi ekip, 6. dakikada David Silva, 39. dakikada Gabriel Jesus'un golleriyle rakibini 2-1 yendi. Bournemouth'un tek golünü, 88. dakikada David Brooks attı. Ligi ikinci sırada tamamlamayı önceden garantileyen Manchester City puanını 75'e çıkarırken, Bournemouth ise 31 puanda kalarak ligde kalma umudunu azalttı. Tottenham deplasmanda kazandı Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Tottenham ise deplasmanda Newcastle United ile karşılaştı. Tottenham, 27. dakikada Heung-Min Son, 60. ve 90. dakikalarda Harry Kane'in ağları sarsmasıyla müsabakadan 3-1 galip ayrıldı. Ev sahibi Newcastle United'ın tek golünü, 56. dakikada Matt Ritchie kaydetti. Puanını 55'e çıkaran Tottenham, maç fazlasıyla 7. sıraya yerleşti. Newcastle United ise 43 puanda kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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