Son Dakika Haberleri: Manchester City'nin kupa şakası

Manchester City'nin kupa şakası

11 saat önce

Manchester City'nin yıldızları, taraftarlarına bir şaka yaptı. Agüero ve De Bruyne, City'li futbolseverlerle fotoğraf çekildikleri sırada şampiyonluk kupasını balkondan düşürdü. Taraftarların bilmediği şeyse, kupanın sahte olmasıydı.

Manchester City'nin yıldızları, taraftarlarına bir şaka yaptı. Agüero ve de Bruyne, City'li futbolseverlerle fotoğraf çekildikleri sırada şampiyonluk kupasını balkondan düşürdü. Taraftarların bilmediği şeyse, kupanın sahte olmasıydı.
Manchester City'nin kupa şakası
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:06 
Manchester City, Spor
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