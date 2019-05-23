Manchester City'nin kupa şakası
11 saat önce
Manchester City'nin yıldızları, taraftarlarına bir şaka yaptı. Agüero ve De Bruyne, City'li futbolseverlerle fotoğraf çekildikleri sırada şampiyonluk kupasını balkondan düşürdü. Taraftarların bilmediği şeyse, kupanın sahte olmasıydı.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:06
Manchester City'nin yıldızları, taraftarlarına bir şaka yaptı. Agüero ve de Bruyne, City'li futbolseverlerle fotoğraf çekildikleri sırada şampiyonluk kupasını balkondan düşürdü. Taraftarların bilmediği şeyse, kupanın sahte olmasıydı.
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