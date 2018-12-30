Son Dakika Haberleri: Manchester United'dan 4 Gollü Galibiyet

Manchester United'dan 4 Gollü Galibiyet

1 saat önce

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Bournemouth'u 4-1 yendi.

Manchester United'dan 4 Gollü Galibiyet, System.String[]
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Bournemouth'u 4-1 yendi.

Premier Lig'in 20. haftasının kapanış maçında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Bournemouth'u ağırladı.

Manchester United, 5 ve 33. dakikalarda Paul Pogba, 45. dakikada Marcus Rashford ve 72. dakikada Romelu Lukaku'nun attığı gollerle 4-1 galip geldi. Ev sahibi takımda Eric Bailly, 79. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bournemouth'un tek golünü ise 45+2. dakikada Nathan Ake kaydetti.

Bu sonuçla üst üste 3. galibiyetini alarak puanını 35 yapan Manchester United, Arsenal'in 3 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:38 Kaynak: AA

Old Trafford Stadı, Bournemouth, Manchester United, Spor
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