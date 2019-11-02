Manchester United, deplasmanda Bournemouth'a 1-0 yenildi
6 saat önce
İngiltere Premier Lig'in 11. hafta açılış maçında Manchester United, deplasmanda Bournemouth'a 1-0 yenildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:50 Kaynak: AA
İngiltere Premier Lig'in 11. hafta açılış maçında Manchester United, deplasmanda Bournemouth'a 1-0 yenildi.
Manchester ekibi, Vitality Stadı'nda Bournemouth'un konuğu oldu.
Ev sahibi takım, Joshua King'in 45. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.
Bu sonuçla Bournemouth puanını 16'ya çıkarırken, Manchester United 13 puanda kaldı.
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