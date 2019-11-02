Son Dakika Haberleri: Manchester United, deplasmanda Bournemouth'a 1-0 yenildi
Son Dakika Spor Manchester United, deplasmanda Bournemouth'a 1-0 yenildi

Manchester United, deplasmanda Bournemouth'a 1-0 yenildi

6 saat önce

İngiltere Premier Lig'in 11. hafta açılış maçında Manchester United, deplasmanda Bournemouth'a 1-0 yenildi.

Manchester United, deplasmanda Bournemouth'a 1-0 yenildi, System.String[]

İngiltere Premier Lig'in 11. hafta açılış maçında Manchester United, deplasmanda Bournemouth'a 1-0 yenildi.

Manchester ekibi, Vitality Stadı'nda Bournemouth'un konuğu oldu.

Ev sahibi takım, Joshua King'in 45. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Bournemouth puanını 16'ya çıkarırken, Manchester United 13 puanda kaldı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:50 Kaynak: AA
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