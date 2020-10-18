Manchester United, deplasmanda farklı kazandı

Bu galibiyetle Manchester United puanını 6'ya çıkardı, Newcastle United ise 7 puanda kaldı.

Ev sahibi ekip, 90. dakikada Aaron Wan-Bissaka ve 90+6. dakikada Marcus Rashford 'un golleriyle rakibini 4-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Luke Shaw'ın kendi kalesine attığı golle geriye düşen Manchester ekibi, 23. dakikada Harry Maguire ile eşitliği yakaladı.

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