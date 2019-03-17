Son Dakika Haberleri: Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası'na Veda Etti

Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası'na Veda Etti

51 dakika önce

Wolverhampton Wanderers, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Manchester United'ı 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Manchester United, İngiltere Federasyon Kupası'na Veda Etti, System.String[]
Wolverhampton Wanderers, İngiltere Federasyon Kupası'nda (FA Cup) Manchester United'ı 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Molineux Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

70. dakikada Meksikalı forvet Raul Jimenez'ın golü ile öne geçen Wolverhampton Wanderers, 76. dakikada Diogo Jota ile Manchester United karşısında farkı 2'ye çıkardı.

Marcus Rashford, 90+5'te bulduğu golle skoru 2-1'e getirse de Manchester United'ın çabaları yeterli olmadı ve Wolverhampton Wanderers sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla, geçen sene final oynayan Manchester United kupaya çeyrek finalde veda ederken Wolverhampton Wanderers 21 yıl sonra ilk kez çeyrek finale adını yazdırdı.

Öte yandan, maçta Manchester United oyuncusu Victor Lindelof'un gördüğü kırmızı kart, VAR (Video Hakem Uygulaması) kararıyla iptal edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:44 Kaynak: AA

Raúl González, İngiltere, Manchester United, Spor
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