Manchester United'lı Pogba, Real Madrid'e yeşil ışık yaktı: Neden olmasın? - Son Dakika

Manchester United'lı Pogba, Real Madrid'e yeşil ışık yaktı: Neden olmasın?

08.10.2020 19:23

İngiliz devi Manchester United'da forma giyen Fransız orta saha Paul Pogba Real Madrid'e transferiyle ilgili, Bu bir rüyadır, benim de hayalim bu. Bir gün neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın yıldız orta saha oyuncusu Paul Pogba, Real Madrid'e transfer iddialarıyla ilgili konuştu.

Ayrılık haberlerine yanıt veren Pogba, "Şu anda Manchester'dayım. Çok fazla konuşuldu, ayrılacağımı çok duydum ama buradayım. Manchester'ı en iyi seviyeye getirmek için uğraşacağım." dedi.

"REAL MADRID BİR RÜYADIR"

Real Madrid'de oynamak istediğini belirten yıldız isim, "Bir noktada kulüp gelip benimle sözleşmemi uzatmak için konuşacak. Şu ana kadar bir şey olmadı. Zidane benimle ilgileniyor deniyor. Her futbolcu Real Madrid'de oynamak ister. Bu bir rüyadır, benim de hayalim bu. Bir gün neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

Manchester United'lı Pogba, Real Madrid'e yeşil ışık yaktı: Neden olmasın?

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Son Dakika Spor Manchester United'lı Pogba, Real Madrid'e yeşil ışık yaktı: Neden olmasın? - Son Dakika Spor

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