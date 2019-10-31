Son Dakika Haberleri: Manchester United, Lig Kupası'nda Chelsea'yi saf dışı bıraktı! Rashford...
Son Dakika Spor Manchester United, Lig Kupası'nda Chelsea'yi saf dışı bıraktı! Rashford...

Manchester United, Lig Kupası'nda Chelsea'yi saf dışı bıraktı! Rashford...

1 saat önce

Kupanın son 16 turunda, Chealse Stamford Bridge stadında Manchester United'ı ağırladı.

Manchester United, Lig Kupası'nda Chelsea'yi saf dışı bıraktı! Rashford..., System.String[]

Kupanın son 16 turunda, Chealse Stamford Bridge stadında Manchester United'ı ağırladı.


Manchester United 25. dakikada Marcus Rashford'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti.


Soyunma odasına mağlup giden Chelsea, Michy Batshuayi'nin 61. dakikada attığı golle eşitliği sağlasa da Rashford 73. dakikada ağları bir kez daha sarstı ve Manchester United konuk olduğu Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.


Manchester United, Marcus Rashford, Stamford Bridge, Chelsea, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:57 
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