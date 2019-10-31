Manchester United, Lig Kupası'nda Chelsea'yi saf dışı bıraktı! Rashford...
1 saat önce
Kupanın son 16 turunda, Chealse Stamford Bridge stadında Manchester United'ı ağırladı.
Kupanın son 16 turunda, Chealse Stamford Bridge stadında Manchester United'ı ağırladı.
Manchester United 25. dakikada Marcus Rashford'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti.
Soyunma odasına mağlup giden Chelsea, Michy Batshuayi'nin 61. dakikada attığı golle eşitliği sağlasa da Rashford 73. dakikada ağları bir kez daha sarstı ve Manchester United konuk olduğu Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:57
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