Manchester United, Lig Kupası'nda Chelsea'yi saf dışı bıraktı! Rashford...

Kupanın son 16 turunda, Chealse Stamford Bridge stadında Manchester United'ı ağırladı.



Manchester United 25. dakikada Marcus Rashford'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti.



Soyunma odasına mağlup giden Chelsea, Michy Batshuayi'nin 61. dakikada attığı golle eşitliği sağlasa da Rashford 73. dakikada ağları bir kez daha sarstı ve Manchester United konuk olduğu Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.



