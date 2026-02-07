Manchester United, Tottenham'ı 2-0 Geçti - Son Dakika
Manchester United, Tottenham'ı 2-0 Geçti

07.02.2026 18:48
United, Tottenham'ı 2-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı. Bruno Fernandes 200. golünü attı.

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham'ı 2-0 yenen Manchester United, üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Ruben Amorim sonrası Michael Carrick yönetiminde çıkış yakalayan Manchester United, Old Trafford Stadı'nda ligde 6 haftadır kazanamayan Tottenham'ı ağırladı.

Manchester temsilcisi, Cristian Romero'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan rakibini 38. dakikada Bryan Mbeumo ve 81. dakikada Bruno Fernandes'in golleriyle 2-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Portekizli yıldız, Manchester United formasıyla 200. golünü atarken, Wayne Rooney'nin (295 maç) ardından bu istatistiğe en hızlı (314 maç) ulaşan ikinci isim oldu.

Bu sezon ikinci kırmızı kartını gören Brezilyalı Romero, 22 Şubat'taki Arsenal derbisi dahil 4 maçı kaçıracak.

Bu mağlubiyet sonrası bazı taraftarların görevden alınmasını istediği Tottenham Teknik Direktörü Thomas Frank üzerindeki baskı daha da artacak.

Manchester United, 44 puanla ilk 4'teki yerini korurken, başkent temsilcisi 29 puanla 14. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

