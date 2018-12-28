Son Dakika Haberleri: Manisa Bbsk'da Ömer Alp Kulga'nın Sözleşmesi Feshedildi

Manisa Bbsk'da Ömer Alp Kulga'nın Sözleşmesi Feshedildi

25 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, sezon başında Denizlispor'dan renklerine bağladığı Ömer Alp Kulga'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Manisa Bbsk'da Ömer Alp Kulga'nın Sözleşmesi Feshedildi, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, sezon başında Denizlispor'dan renklerine bağladığı Ömer Alp Kulga'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Manisa BBSK Futbol Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar yaptığı açıklamada, "Ömer Alp Kulga ile yaptığımız görüşme sonrasında sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettik. Ömer Alp Kulga'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:55 Kaynak: İHA

Spor
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