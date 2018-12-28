Manisa Bbsk'da Ömer Alp Kulga'nın Sözleşmesi Feshedildi
25 dakika önce
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, sezon başında Denizlispor'dan renklerine bağladığı Ömer Alp Kulga'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
TFF
2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Manisa Büyükşehir Belediyespor
, sezon başında Denizlispor
'dan renklerine bağladığı Ömer Alp
Kulga'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Manisa BBSK Futbol
Şube Sorumlusu Hakan Kadayıfçılar yaptığı açıklamada, "Ömer Alp Kulga ile yaptığımız görüşme sonrasında sözleşmeyi karşılıklı olarak feshettik. Ömer Alp Kulga'ya kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:55 Kaynak: İHA
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