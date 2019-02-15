Son Dakika Haberleri: Manisa Bşb, Çapanoğlu ile İlk Maçında

Manisa Bşb, Çapanoğlu ile İlk Maçında

23 dakika önce

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Etimesgutspor'a 3-0 yenilerek zirve yarışında ağır yara alan ve teknik direktör Levent Devrim ile yollarını ayırıp Mustafa Çapanoğlu'nu göreve getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Tarsus İdman Yurdu'yla karşılaşacak.

Manisa Bşb, Çapanoğlu ile İlk Maçında, System.String[]


TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Etimesgutspor'a 3-0 yenilerek zirve yarışında ağır yara alan ve teknik direktör Levent Devrim ile yollarını ayırıp Mustafa Çapanoğlu'nu göreve getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Tarsus İdman Yurdu'yla karşılaşacak.

Mümin Özkasap Tesisleri'nde Can Cengiz'in düdük çalacağı maç saat 13.30'da başlayacak. Ev sahibi ekipte kart cezalıları Erman Bulucu ve Mehmet Yılmaz forma giyemeyecek. Manisa BŞB'nin başında ilk sınavını verecek Mustafa Çapanoğlu kazanıp kara bulutları dağıtacaklarını söyledi. Çapanoğlu, "Yeni bir sayfa açacağız. Takımımız yeniden yarışa ortak olacak" dedi. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:58 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Çapanoğlu, Manisa, Spor
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