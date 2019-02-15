Manisa Bşb, Çapanoğlu ile İlk Maçında
23 dakika önce
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Etimesgutspor'a 3-0 yenilerek zirve yarışında ağır yara alan ve teknik direktör Levent Devrim ile yollarını ayırıp Mustafa Çapanoğlu'nu göreve getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Tarsus İdman Yurdu'yla karşılaşacak.
TFF
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Etimesgutspor'a 3-0 yenilerek zirve yarışında ağır yara alan ve teknik direktör Levent Devrim
ile yollarını ayırıp Mustafa Çapanoğlu
'nu göreve getiren Manisa Büyükşehir Belediyespor
yarın evinde Tarsus
İdman Yurdu'yla karşılaşacak.
Mümin Özkasap Tesisleri'nde Can Cengiz'in düdük çalacağı maç saat 13.30'da başlayacak. Ev sahibi ekipte kart cezalıları Erman Bulucu
ve Mehmet Yılmaz
forma giyemeyecek. Manisa BŞB'nin başında ilk sınavını verecek Mustafa Çapanoğlu kazanıp kara bulutları dağıtacaklarını söyledi. Çapanoğlu, "Yeni bir sayfa açacağız. Takımımız yeniden yarışa ortak olacak" dedi. - Manisa
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:58 Kaynak: DHA
Manchester United, Mourinho'ya 25 Milyon Euro Tazminat Ödeyecek
Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: Yıldırım Demirören Görevi Bırakabilir
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İçin Servet Yardımcı'nın İsmi Geçiyor
Barcelona, Valverde'nin Sözleşmesini Uzattı