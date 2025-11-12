Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Kente Yönelik Projeleri Anlattı

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin kasım ayı olağan toplantısı ile MASKİ 2025 yılı 2. Olağan Genel Kurulu'nun birinci oturumu, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu başkanlığında yapıldı. Başkan Dutlulu, Muradiye Mahallesi'nde başlattıkları 2 milyar TL'lik yatırımın yanı sıra çevreci projelerden kültür-sanat hamlelerine kadar kentin dört bir yanındaki çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı ile MASKİ 2025 Yılı 2. Olağan Genel Kurulu birinci oturumları, Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Meclis gündem maddelerine geçilmeden önce konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Gürcistan sınırlarında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diledi.

Başkan Dutlulu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törenlere de değinerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87'nci yılında, ilçe belediyelerimizle birlikte dolu dolu bir anma programı gerçekleştirdik. Ulu Önderimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

"Muradiye altyapısının startını verdik"

Manisa genelinde sürdürülen altyapı, çevre, kültür-sanat ve sosyal belediyecilik projelerine ilişkin bilgiler veren Başkan Dutlulu, "Muradiye'nin altyapısının startını verdik. Yaklaşık 2 milyar TL'yi bulan, 146 buçuk kilometrelik dev bir yatırım bu. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatlarıyla birlikte bölgeye atık su arıtma tesisi de kazandırılacak. Bu proje bizim için çok önemli ve zorlu bir süreç ama kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yunusemre Katı Atık Transfer Tesisi hizmete girdi

Yunusemre Katı Atık Transfer Tesisi'nin hizmete girdiğini belirten Başkan Dutlulu, "Artık çöp kamyonları Uzunburun'a kadar gitmek zorunda kalmayacak. Bu hem çevresel hem ekonomik açıdan önemli bir kazanım. Şehzadeler Belediyesi ile taşıma süreci başladı, kısa sürede Yunusemre Belediyesi de dahil olacak. Böylece iki ilçe belediyemize de ekonomik katkı sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Doğaya duyarlı projelere de değinen Dutlulu, "Bir kilogram pil getirene bir adet zeytin fidanı veriyoruz. Ayrıca 17 ilçemizde yağmur suyu hasadı çalışmaları başlattık. Bu sistemlerle hem sulama hem de orman yangınlarına müdahale açısından büyük fayda sağlanacak" bilgisini verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ilk kız öğrenci misafirhanesi ve yurdunu hizmete açtıklarını açıklayan Başkan Dutlulu, "36 odalı, 79 kapasiteli bu misafirhanemiz öğrencilerimizin hizmetinde olacak" dedi.

"140 mahallede 4 bin 410 çocuk ücretsiz internete kavuştu"

"Destek Bizden, Hasat Sizden" projesi kapsamında üreticilere tohum desteği verdiklerini hatırlatan Dutlulu, "Yüzde 75 hibe ile bin 906 üreticimize 525 kilogram tohum dağıttık. Biz tarımın önemini biliyoruz, bu destekler artarak sürecek" diye konuştu. Kırsal mahallelere internet ulaştırma projesiyle ilgili olarak da bilgi veren Başkan Dutlulu, "140 mahallede 4 bin 410 çocuk ve 39 bin 723 vatandaşımız ücretsiz internete kavuştu. 2026 sonuna kadar bu sayıyı en az iki katına çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

Kültür, sanat ve tarih yatırımları

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılan Manisa Kurtuluş Müzesi'nin kent için önemli bir kültürel kazanım olduğunu vurgulayan Başkan Dutlulu, "Nesne odaklı değil, deneyim odaklı bir müze. Ufak eksiklikleri kısa sürede tamamlayacağız. Manisa'ya yakışan bir eser oldu" dedi. Manisa Şehir Tiyatrosu'nun yeni sezonunu 'Romeo ve Juliet' oyunuyla açtığını hatırlatan Dutlulu, "Şehir Tiyatromuz artık 30'dan fazla oyuncusuyla, kültür-sanat alanında büyük bir ivme yakaladı" ifadelerini kullandı. Salihli Şiir İkindileri'nin 52'ncisinin düzenlendiğini de anımsatan Dutlulu, "Sanat dolu bir hafta geçirdik. Bu etkinlik 1985'ten bu yana devam eden çok değerli bir gelenek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Önemli günleri kutladı

Kasım ayının anlamlı günlerini de anımsatan Başkan Dutlulu, "15 Kasım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü ve 26 Kasım Dünya Zeytin Ağacı Günü vesilesiyle etkinlikler düzenleyeceğiz" dedi. Son olarak İYİ Parti İl Başkanlığı'na seçilen Yunus Koca'yı da tebrik eden Dutlulu, "Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından gündem maddeleri görüşüldü, imar ve altyapıyla ilgili maddeler ara komisyonlara sevk edildi.

Toplantıların ikinci oturumunun 25 Kasım Salı günü yapılması kararıyla birleşimlere ara verildi.