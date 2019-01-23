Manisa Büyükşehir Belediyespor, Musa Sinan Yılmazer'i Renklerine Bağladı

Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde kulüp başkanı Mevlüt Aktan'da yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Musa Sinan Yılmazer'in takıma önemli katkı sağlayacaklarına inandıkları söylerken, yeni transfer Musa Sinan Yılmazer ise takımda çok kaliteli futbolcular olduğunu ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarısı için elinden geleni yapacağını dile getirdi.

Başkan Aktan, " Önemli Bir Oyuncuyu Kadromuza Kattık"

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, Musa Sinan Yılmazer'in takıma önemli katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi. Önemli bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını ifade eden Aktan, "Musa kardeşimize güveniyoruz ve ligin ikinci yarısında kendisinden çok şey bekliyoruz. Ben kendisine başarılar diliyorum. Kulübümüze hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Yılmazer, " Takımda Oldukça Kaliteli Futbolcular Var"

Manisa Büyükşehir Belediyespor'a şampiyonluk yaşamaya geldiğini söyleyen Musa Sinan Yılmazer ise imza töreninden sonra yaptığı açıklamada, " Hedefi olan bir takıma geldim. İnşallah benimde katkılarımla Manisa Büyükşehir Belediyespor'u Spor Toto 1. Lig'e çıkarırız. Takımda oldukça kaliteli futbolcular var. Manisa Büyükşehir Belediyespor'da daha önceden tanıdığım 3-4 tane arkadaşım var. Hepsiyle buraya gelmeden önce görüştüm ve gerekli bilgileri aldım. Kulüp hakkında bana çok güzel şeyler söylediler. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarısı için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Futbola Sakaryaspor'un Altyapısında Başladı

1987 Adapazarı doğumlu olan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yeni transferi Musa Sinan Yılmazer, futbola 2001 yılında Sakaryaspor'un altyapısında başladı. Musa Sinan Yılmazer şu ana kadar kariyerinde, Sarıyer, Sakaryaspor, Denizlispor, Altay, Akhisarspor, Bandırmaspor, Samsunspor, Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Boluspor ve son olarak ta Gümüşhanespor'un başarısı için ter döktü.