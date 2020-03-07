Manisa çocuklarıyla birlikte satranç öğreniyorlar - Son Dakika
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Manisa çocuklarıyla birlikte satranç öğreniyorlar

6 saat önce

Çocuklarıyla birlikte satranç öğreniyorlarMANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, anaokulu öğrencileri için açılan satranç kursuna 4 çocuk katılırken, velileri de birlikte zaman geçirip, oyunu öğreniyor.

Çocuklarıyla birlikte satranç öğreniyorlar

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, anaokulu öğrencileri için açılan satranç kursuna 4 çocuk katılırken, velileri de birlikte zaman geçirip, oyunu öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Çocuğumu Seviyorum, Anaokuluna Gönderiyorum' projesi kapsamında, Alaşehir'deki anaokulu öğrencileri için satranç kursu açıldı. Öğrenci velileri de kursa katılarak, çocuklarıyla birlikte satranç oynamasını öğreniyor. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, kursu ziyaret ederek, öğrenciler ve velilerle sohbet etti.

Öğrenci Velisi Utku Ertürk, "6 yaşında bir oğlum var. Satranç kursuna gönderiyoruz. Biz de çocuğumuzla beraber, vakit geçiriyoruz" dedi. Bir diğer öğrenci velisi Şennur Kuru ise, "Kursa çocuklarımıza beraber geliyoruz. Hem çocuklarımız öğreniyor hem biz öğreniyoruz. Çocuklarımızı telefon, tablet ve bilgisayar gibi sanal ortamlardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Sosyal faaliyetler çocuklarımız için daha iyi oluyor. Evde canları sıkılmıyor. Çocuklarımız, bizlerle birlikte bir şeyler yapınca mutlu oluyor" dedi. Kaymakam Uçgun, "Bu kursumuza 40 öğrencimiz, velileriyle birlikte devam ediyorlar. Yapmak istediğimiz sadece çocuklarımıza satranç öğretmek değil. Bunun bir kültür olduğunu göstermek. Ayrıca satrancın aile hayatı içerisine girmesini sağlamak. Bunu da yapabilmek için ailelere de satranç öğretmemiz gerekiyor. Bu projenin başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

Manisa çocuklarıyla birlikte satranç öğreniyorlar

Alaşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:55 Kaynak: DHA
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