Manisa'da 166 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

Manisa'da 166 parça tarihi eser ele geçirildi
20.01.2021 23:31
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 166 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 166 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.S'ye ait Dilşikar Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, Doğu Roma dönemine ait 165 sikke ile bir Osmanlı parası ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.S, ifadesinin ardından cumhuriyet savcılığının talimatıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu Türkiye koronavirüs aşısında üçüncü adıma geçiyor Golleriyle Lille'i taşıyan Burak'a büyük onur! Aldığı ödül sonrası Fransızca mesaj verdi Yunanistan batı karasularındaki egemenlik sahasını genişletti, Türkiye'den jet tepki geldi Biden, başkan olarak ilk belgelerini imzaladı Trump görevinin son gününde BAE'ye F-35 savaş uçağı satışına onay verdi, Biden anlaşmayı gözden geçirecek Bir çocuk babası adam, evinde soğuktan donarak öldü Çıplak halde cansız bedeni bulunan fenomenin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı