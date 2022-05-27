Manisa'da 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hakkında 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, cezaevine gönderildi.

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, Motosikletli Asayiş Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri hırsızlık mallarını satmak ve cezaevinden kaçma suçu bulunan H.S'nin (55) Osmaniye Mahallesi'nde ikamet eden annesinin yanına geleceği ihbarı üzerine eve operasyon yaptı.

Ekipler tarafından hakkında kesinleşmiş 25 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.S, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.