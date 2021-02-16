Manisa'da aile faciasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi - Son Dakika

Manisa'da aile faciasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

16.02.2021 13:51
Manisa'da aile faciasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı kırsal Çarıktekke Mahallesi'nde annesi Raz Özcan (51), babası Süleyman Özcan (51) ve babaannesi Karanfil Özcan'ı (81) vuran 22 yaşındaki Hüseyin Özcan, kasten adam öldürme suçundan tutuklanırken, faciada hayatını kaybeden 3 kişi bugün toprağa verildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı kırsal Çarıktekke Mahallesi'nde annesi Raz Özcan (51), babası Süleyman Özcan (51) ve babaannesi Karanfil Özcan'ı (81) vuran 22 yaşındaki Hüseyin Özcan, kasten adam öldürme suçundan tutuklanırken, faciada hayatını kaybeden 3 kişi bugün toprağa verildi. Katil zanlısı ilk ifadesinde babasının annesini öldürmesi üzerine babasını ve babaannesini öldürdüğünü söylerken jandarmadaki ifadesinde annesini, babasını ve babaannesini kendisinin öldürdüğünü ve yaşadığı şokla kendisini yaraladığını itiraf etti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine 20 kilometre mesafedeki kırsal Çarıktekke Mahallesi'nde yaşanan olayda, Hüseyin Özcan, pazar akşamı saat 22.30 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, 'Babaannem yaralı' diyerek, yardım istedi. Bunun üzerine söz konusu adrese, jandarma ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Hüseyin Özcan, olay yerine gelen jandarma ekiplerine, pencere camından elindeki av tüfeğini vererek teslim oldu. Ardından eve giren jandarma ekipleri, Hüseyin Özcan'ın çiftçilik yapan babası Süleyman Özcan ile annesi Raz Özcan ve babaannesi Karanfil Özcan'ın cesedi ile karşılaştı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede 3 kişinin av tüfeğiyle vurulduğu belirlendi. Süleyman Özcan'ın ise vurulmadan önce kesici aletle yaralandığı tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, ayağından bıçakla yaralanan Hüseyin Özcan'ı gözaltına aldı.

Katil zanlısı, ifadesini de değiştirdi

Yaşanan olayda daha önce babasının annesini öldürmesi üzerine babasını ve babaannesini öldürdüğünü kaydeden Hüseyin Özcan jandarmadaki ifadesinde annesini, babasını ve babaannesini de kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

"Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı

Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığında sorgulanan Hüseyin Özcan'ın suçunu itiraf ettiği ve ifadesinde yaşanan facianın detaylarının ortaya çıktığı öğrenildi. Hüseyin Özcan'ın aile arasında gerçekleşen tartışmada, önce babasının av tüfeğiyle annesini vurduğunu ardından da babasının elindeki tüfeğini almak için kendisine saldırdığını bu sırada av tüfeğiyle babası Süleyman Özcan'ı vurduğunu itiraf eden Hüseyin Özcan, o sırada evde bulunan babaannesi Karanfil Özcan'ı da öldürdüğünü itiraf etti. Hüseyin Özcan, yaşadığı şok ile kendisini de ayağından yaraladığını ifade etti. Alaşehir Devlet Hastanesine sağlık kontrolüne çıkarılan Hüseyin Özcan, sevk edildiği adliyede 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Katil zanlısının da babası gibi evlatlık olduğu ortaya çıktı

Katil zanlısı Hüseyin Özcan'ın, 22 yıl önce Özcan çifti tarafından evlatlık olarak alındığı ortaya çıkarken, öldürülen baba Süleyman Özcan'ın da öz halasına evlatlık verildiği ortaya çıktı. Özcan çifti ile Karanfil Özcan'ın cansız bedenleri İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından aile yakınlarına verildi. Özcan çifti ile Karanfil Özcan'ın naaşı, Çarıktekke Mahallesi'ne getirildi. Özcan çifti ile Karanfil Özcan için mahalle meydanında öğle namazı öncesi cenaze töreni düzenlendi. Namaz öncesi, Süleyman Özcan'ın kız kardeşi Hatice Mert sinir krizi geçirdi, Özcan ailesinin yakınları ise tabutlara sarılarak ağıt yaktı. Kılınan namazın ardından cenazeler, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Mahallelerinde yaşanan olaya henüz bir anlam veremediklerini anlatan Çarıktekke Mahalle Muhtarı Mustafa Çetin, "Süleyman ağabeyimizi ve aynı aileden 2 kişiyi kaybettik. Onların üzüntüsünü yaşıyoruz. Süleyman ağabeyi de halası büyütmüştü. Cinayeti işleyen çocuk da evlatlıktı. Ama bu son çok acı oldu. Allah'ım bu günleri bir daha yaşatmasın. Süleyman abimiz iyi bir insandı. Sevilen, iş gören, her konuda bizlere yardımcı olan iyi bir insandı yani. Oğlu da evlatlıktı, ancak Süleyman ağabeyimiz de yıllar önce, aynı olayda yaşamını yitiren halası tarafından evlatlık olarak alınmıştı. Artık yapacak bir şey yok, acı bir son oldu. Allah'ım mekanlarını cennet eylesin. Geri kalanlara da sağlık ve sıhhatler diliyorum" ifadelerine yer verdi. - MANİSA

Manisa'da aile faciasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
Manisa'da aile faciasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
Manisa'da aile faciasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
Manisa'da aile faciasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
Manisa'da aile faciasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
Manisa'da aile faciasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
Manisa'da aile faciasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
Manisa'da aile faciasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
Manisa'da aile faciasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
Manisa'da aile faciasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
Manisa'da aile faciasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
Manisa'da aile faciasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi
Manisa'da aile faciasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

Hüseyin Özcan, Hisarcık, Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da aile faciasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi - Son Dakika


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