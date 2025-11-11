Manisa'da Atatürk Haftası Etkinlikleri Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
Manisa'da Atatürk Haftası Etkinlikleri Yoğun İlgi Gördü

11.11.2025 12:21
Manisa Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Kasım Atatürk Haftası kapsamında 'Ata'nın Sanat Mirası' adlı dinletiyi ve 'Ata'nın Son Günü' fotoğraf sergisini düzenleyerek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anmayı amaçladı. Etkinlikte Pelin Batu ve Haluk Çetin sahne alırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu da vurguladı, 'Cumhuriyet'in aydınlık değerleriyle yürümeye devam edeceğiz.'

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 10-16 Kasım Atatürk Haftası'nda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sanat ve kültür mirasını çeşitli etkinliklerle onurlandırıyor. Bu kapsamda Pelin Batu ve Haluk Çetin'in katılımıyla düzenlenen "Ata'nın Sanat Mirası" dinletisi ile "Ata'nın Son Günü" fotoğraf sergisi yoğun ilgi gördü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde anlamlı bir programa imza attı. Atatürk Haftası dolayısıyla Uğur Mumcu Sahnesi'nde düzenlenen özel programda, oyuncu ve tarih yazarı Pelin Batu ile müzisyen Haluk Çetin sahne aldı. "Ata'nın Sanat Mirası" adlı söyleşi ve dinletide, Atatürk'ün sanata ve sanatçıya verdiği değer ile bıraktığı kültürel miras ele alındı.

Etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, CHP İl Başkanı İlksen Özalper ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Söyleşinin ardından Batu ve Çetin, katılımcılara müzikli şiir dinletisi sundu. Dinletide, Büyük Önder'in sevdiği türküler ve Türk edebiyatının önemli şairlerinin eserleri seslendirildi. Etkinlik kapsamında ayrıca Atatürk'ün son günlerine ait tarihi karelerin yer aldığı "Ata'nın Son Günü" isimli fotoğraf sergisi de büyük beğeni topladı.

"Cumhuriyet'in aydınlık değerleriyle yürümeye devam edeceğiz"

Sanatçılara teşekkür eden Dutlulu, "Hem şiirler hem de söylenen şarkı ve türküler çok güzeldi. Dolu dolu, tam da Atatürk'ün isteyeceği gibi bir anma programı oldu. Emekleriniz için çok sağ olun. Ben Manisa'da şunu çok iyi hissediyorum: Manisa gerçek bir Atatürk şehri ve gerçek bir cumhuriyet şehri. İnanın, görevde kaldığımız süre boyunca 17 ilçemiz bu hissi yaşayacak. Çünkü ülkemizin gerçekten Atatürk'e, onun fikirlerinin ışığına, devrimlerinin azmine ve inancına ihtiyacı var. Bu topraklarda bilimin ve sanatın ışığını sonsuza dek yaşatacak, Atamızın gösterdiği yolda, Cumhuriyet'in aydınlık değerleriyle yürümeye devam edeceğiz. Bu anlamlı gecenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Etkinlik, Kültür, Sanat, Son Dakika

