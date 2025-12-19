Manisa\'da 4 milyon liralık bozuk kokoreç imha edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa'da yapılan gıda denetimlerinde halk sağlığını tehdit eden ciddi bir ihlali ortaya çıkardı. Onaysız faaliyet yürüttüğü belirlenen bir işletmede, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan bozulmuş kokoreç ele geçirilerek imha edildi.
Bakanlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, gerekli izin ve onaylara sahip olmadan üretim yaptığı tespit edilen işletmede yüklümiktarda bozulmuş kokoreç bulundu. İnsan sağlığı açısından risk taşıdığı belirlenen ürünlere el konuldu.
Ele geçirilen kokoreçler, mevzuata uygun şekilde imha edilerek gıda güvenliğini tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesinin önüne geçildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve gerekli idari yaptırımların uygulandığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığını riske atacak hiçbir uygunsuzluğa asla geçit vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.
