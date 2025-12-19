Manisa'da 4 milyon liralık bozuk kokoreç imha edildi - Son Dakika
Manisa'da 4 milyon liralık bozuk kokoreç imha edildi

Manisa\'da 4 milyon liralık bozuk kokoreç imha edildi
19.12.2025 21:19  Güncelleme: 01:20
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Manisa'da yaptığı denetimlerde, onaysız faaliyet gösteren bir işletmede piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lirayı bulan bozulmuş kokoreç ele geçirildi. Denetim olmasaydı halk sağlığını ciddi şekilde tehdit edecek ürünlerin piyasaya sürüleceği ortaya çıkarken, tonlarca kokoreç imha edildi, işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa'da yapılan gıda denetimlerinde halk sağlığını tehdit eden ciddi bir ihlali ortaya çıkardı. Onaysız faaliyet yürüttüğü belirlenen bir işletmede, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan bozulmuş kokoreç ele geçirilerek imha edildi.

ONAYSIZ İŞLETMEDE TONLARCA BOZUK ÜRÜN

Bakanlık ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, gerekli izin ve onaylara sahip olmadan üretim yaptığı tespit edilen işletmede yüklümiktarda bozulmuş kokoreç bulundu. İnsan sağlığı açısından risk taşıdığı belirlenen ürünlere el konuldu.

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen kokoreçler, mevzuata uygun şekilde imha edilerek gıda güvenliğini tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmesinin önüne geçildi.

"DENETİMLERİMİZ KARARLILIKLA SÜRÜYOR"

Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve gerekli idari yaptırımların uygulandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığını riske atacak hiçbir uygunsuzluğa asla geçit vermiyor, denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Manisa, Güncel, Tarım, Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Havva Işıl Havva Işıl:
    0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
