İLKOKULUN BAHÇESİNDE OLUŞAN ÇUKUR ÇAKILLI KUMLA KAPATILDI - Son Dakika

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki Beş Eylül İlkokulu'nun bahçesinde, eski foseptik ve kullanılmayan kanalizasyon borularının bulunduğu alanda, yağmurla toprağın gevşemesi sonucu meydana gelen göçük sonucu oluşan 4 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğindeki çukur, gerekli incelemelerin ardından çakıllı kumla dolduruldu.

Soğuk su Mahallesi'ndeki, Beş Eylül İlkokulu'nun arka bahçesindeki tuvaletlerin bulunduğu bölümde, dün gece yarısı çökme meydana geldi. Sabah okula gelen öğrenci ile öğretmenler, bahçedeki 4 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğindeki çukuru görünce şaşırdı. Okul müdürü Recep Gündüz, durumu Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da okula gelip, incelemelerde bulundu. Okula çağrılan Alaşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri ekiplerinin incelemesinde çökmenin, eski foseptik ve kullanılmayan kanalizasyon borularının bulunduğu alanda, yağmurla toprağın gevşemesi nedeniyle oluştuğu tespit edildi. Gerekli teknik incelemelerin tamamlanmasının ardından oluşan çukur çakıllı kumla doldurulup, kapatıldı.

Alaşehir Kaymakam Abdullah Uçgun, "Olay, gece yaşanmış. Çökmenin yaşandığı alandaki çukuru bariyerlerle çevirerek, koruma altına aldık. Teknik elemanlar gerekli araştırmayı yaptı. Ardından da çukur kum ve çakılla dolduruldu. Şu an için herhangi bir olumsuzluk yok" dedi.