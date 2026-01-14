Manisa'da Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
3-sayfa

14.01.2026 21:51
Manisa'da düzenlenen operasyonda 79 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara operasyonu düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, ekipler tarafından durdurulan S.Ö. (25) isimli şahsa ait araçta yapılan aramada 79 bin 240 paket kaçak sigara, 27 bin 170 adet ısıtılmış sigara, 4 bin 100 adet elektronik sigara ve 443 adet pipo tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli S.Ö., 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapılmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Manisa, Son Dakika

