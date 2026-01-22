Manisa'da Kamyon Çarpması: 77 Yaşındaki Osman Aktaş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Manisa'da Kamyon Çarpması: 77 Yaşındaki Osman Aktaş Hayatını Kaybetti

Manisa\'da Kamyon Çarpması: 77 Yaşındaki Osman Aktaş Hayatını Kaybetti
22.01.2026 17:53
Salihli'de bir kamyonun çarptığı 77 yaşındaki Osman Aktaş hastanede yaşamını yitirdi. Soruşturma başlatıldı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde kamyonun çarptığı Osman Aktaş (77), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde İzmir-Ankara D300 kara yolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı girişinde meydana geldi. Salihli'den Kula yönüne giden E.G. yönetimindeki 45 AGL 582 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Aktaş'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aktaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Özel Medigüneş Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Osman Aktaş, doktorların tüm müdahalelerine karşın yaşamını yitirdi.

Güvenlik kameralarına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Osman Aktaş, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa'da Kamyon Çarpması: 77 Yaşındaki Osman Aktaş Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Manisa'da Kamyon Çarpması: 77 Yaşındaki Osman Aktaş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
